На мужа экс-гендиректора "Новой Голландии" завели дело об оправдании терроризма
Николай Конашенок. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
На задержанного в Петербурге Николая Конашенка, супруга экс-гендиректора "Новой Голландии" Роксоланы Шатуновской, завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, поводом послужили посты Конашенка в соцсетях по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщал Life.ru, петербуржца задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван. Он попал в поле зрения правоохранителей после публикации постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его жене Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Выяснилось, что Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок.
Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.