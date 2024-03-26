На мужа экс-гендиректора "Новой Голландии" завели дело об оправдании терроризма

На задержанного в Петербурге Николая Конашенка, супруга экс-гендиректора "Новой Голландии" Роксоланы Шатуновской, завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, поводом послужили посты Конашенка в соцсетях по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Ему грозит до семи лет лишения свободы.