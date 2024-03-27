Пьяный блогер наговорил про теракт в "Крокусе" на уголовку и публично покаялся после задержания

В Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который своими высказываниями по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") наговорил на уголовное дело. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, житель Стерлитамака 1980 года рождения разжигал межнациональную рознь и оскорблял память жертв.

Задержанный за стрим о теракте в "Крокусе" блогер из Башкирии извинился. Видео © Telegram / Ирина Волк

Во время трансляции блогер называл Москву "отдельным государством" и заявлял, что в Башкирии "траура нет". Мужчине грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма. После задержания он извинился за своё поведение, подчеркнул, что осуждает любые проявления насилия, и признался, что вёл стрим пьяным.

"Я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Я осознаю, что словами мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия — многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", — сказал Абсалямов.