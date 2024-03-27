Пьяный блогер наговорил про теракт в "Крокусе" на уголовку и публично покаялся после задержания
Блогер из Башкирии после задержания извинился за стримы о теракте в "Крокусе"
В Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который своими высказываниями по поводу теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") наговорил на уголовное дело. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, житель Стерлитамака 1980 года рождения разжигал межнациональную рознь и оскорблял память жертв.
Задержанный за стрим о теракте в "Крокусе" блогер из Башкирии извинился. Видео © Telegram / Ирина Волк
Во время трансляции блогер называл Москву "отдельным государством" и заявлял, что в Башкирии "траура нет". Мужчине грозит уголовное дело по статье об оправдании терроризма. После задержания он извинился за своё поведение, подчеркнул, что осуждает любые проявления насилия, и признался, что вёл стрим пьяным.
"Я говорил катастрофически неправильные и ужасающие вещи для привлечения к себе внимания. Я осознаю, что словами мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей на фоне траурных событий. Это недопустимо и бесчеловечно. Россия — многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму", — сказал Абсалямов.
Блогер уверен, что его случай будет примером для тех, кто желает привлечь к себе внимание на фоне трагедии.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске перед концертом группы "Пикник" и открыли стрельбу по посетителям. После боевики подожгли здание и скрылись. Задержать их удалось в Брянской области. Террористы направлялись к границе с Украиной. В результате трагедии погибло 140 человек, 360 пострадали. 24 марта все четверо напавших были взяты под стражу. Силовики задержали сообщников боевиков. 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю террористов.
Telegram / Ирина Волк