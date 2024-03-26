Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе"

Полиция начала проверку жительницы Липецкой области, которая возмутилась повышенным вниманием к теракту в "Крокусе". Громкое заявление женщина сделала во время стрима в одной из соцсетей.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка УМВД России.