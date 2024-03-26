Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе"
Полиция Липецкой области начала проверку после слов местной жительницы о теракте
Полиция начала проверку жительницы Липецкой области, которая возмутилась повышенным вниманием к теракту в "Крокусе". Громкое заявление женщина сделала во время стрима в одной из соцсетей.
"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка УМВД России.
Во время стрима женщина, представившись якобы матерью участника спецоперации (СВО), негодовала из-за того, что теракту в Подмосковье, в отличие от обстрелов Белгорода, журналистами было уделено слишком много внимания. В ходе трансляции женщина с обилием матерных слов поддержала теракт в "Крокусе". В итоге пользователи соцсетей потребовали привлечь женщину к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужа экс-директора "Новой Голландии", который в соцсетях глумился над жертвами теракта в "Крокусе". Мужчину взяли при попытке сбежать в Ереван.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
РБК / ТАСС / Михаил Гребенщиков