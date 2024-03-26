Регион

Уведомления отключены

26 марта, 14:22

Полиция проверит слова жительницы Липецкой области о теракте в "Крокусе"

Полиция Липецкой области начала проверку после слов местной жительницы о теракте

Полиция начала проверку жительницы Липецкой области, которая возмутилась повышенным вниманием к теракту в "Крокусе". Громкое заявление женщина сделала во время стрима в одной из соцсетей.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их. Материал зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка УМВД России.

Во время стрима женщина, представившись якобы матерью участника спецоперации (СВО), негодовала из-за того, что теракту в Подмосковье, в отличие от обстрелов Белгорода, журналистами было уделено слишком много внимания. В ходе трансляции женщина с обилием матерных слов поддержала теракт в "Крокусе". В итоге пользователи соцсетей потребовали привлечь женщину к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужа экс-директора "Новой Голландии", который в соцсетях глумился над жертвами теракта в "Крокусе". Мужчину взяли при попытке сбежать в Ереван.


В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"
В Петербурге задержали иностранца, оправдывавшего теракт в "Крокусе"

Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

Обложка ©

РБК / ТАСС / Михаил Гребенщиков

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров