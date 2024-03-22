Липецкую студентку увезли в психушку после попытки поджечь коктейлями Молотова военкомат

В Липецкой области студентка попала в психбольницу после того, как начиталась в Интернете экстремистской литературы. Девушка изготовила несколько коктейлей Молотова и собиралась поджечь военкомат, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, у 17-летней студентки первого курса агропромышленного техникума из города Данкова сильно сбился жизненный ориентир. Девушка начиталась в Сети экстремистских материалов и задумала спалить местный военный комиссариат на улице Карла Маркса. Студентка самостоятельно изготовила коктейли Молотова дома и решила спалить здание ночью.

Однако первокурснице не удалось воплотить задуманное, её остановили правоохранители. Они приехали к девушке домой, изъяли бутылки с зажигательной смесью и возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Теперь ей грозит до 15 лет колонии. После обследования студентку решили отправить на лечение в психбольницу.