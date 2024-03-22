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22 марта, 09:06

Липецкую студентку увезли в психушку после попытки поджечь коктейлями Молотова военкомат

SHOT: Собиравшаяся поджечь военкомат липецкая студентка попала в психбольницу

В Липецкой области студентка попала в психбольницу после того, как начиталась в Интернете экстремистской литературы. Девушка изготовила несколько коктейлей Молотова и собиралась поджечь военкомат, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, у 17-летней студентки первого курса агропромышленного техникума из города Данкова сильно сбился жизненный ориентир. Девушка начиталась в Сети экстремистских материалов и задумала спалить местный военный комиссариат на улице Карла Маркса. Студентка самостоятельно изготовила коктейли Молотова дома и решила спалить здание ночью.

Однако первокурснице не удалось воплотить задуманное, её остановили правоохранители. Они приехали к девушке домой, изъяли бутылки с зажигательной смесью и возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. Теперь ей грозит до 15 лет колонии. После обследования студентку решили отправить на лечение в психбольницу.

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А ранее Life.ru рассказывал, что мошенники заставили жительницу Кирова поджечь здание правительства. Злоумышленники похитили у девушки четыре миллиона рублей с банковского счёта и заявили, что вернут ей средства в том случае, если та выполнит их требования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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