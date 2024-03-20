Регион

Уведомления отключены

20 марта, 09:01

Обманутая мошенниками девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства в Кирове

SHOT: Мошенники заставили кировчанку поджечь здание правительства

Неизвестные заставили девушку поджечь здание правительства в Кирове, обещая вернуть четыре миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 23-летняя ранее не судимая Ирина П. стала жертвой мошенников Центра информационно-психологических операций Украины. Злоумышленники похитили у девушки четыре миллиона рублей с банковского счёта. Пострадавшая просила аферистов вернуть ей деньги, но те пообещали это сделать, только если она выполнит их требования.

В ночь на 20 марта девушка разбила молотком стекло на первом этаже здания правительства на улице Дерендяева. Она бросила две бутылки с коктейлем Молотова и коробку петард внутрь. В результате произошло возгорание на полу на площади 0,5 квадратных метра. Девушку задержали, огонь быстро потушили. В настоящее время подсчитывается ущерб от действий поджигательницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Огнеметатель" поджёг здание Посольства РФ в Кишинёве, но никак не повлиял на голосование
"Огнеметатель" поджёг здание Посольства РФ в Кишинёве, но никак не повлиял на голосование

А ранее Life.ru рассказывал, что на Урале студентка швырнула коктейль Молотова в избирательный участок. Украинские кураторы пообещали ей заплатить 150 тысяч рублей, однако скинули всего 2,5 тысячи на составляющие для зажигательной смеси.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Криминал
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров