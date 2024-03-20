Обманутая мошенниками девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства в Кирове

Неизвестные заставили девушку поджечь здание правительства в Кирове, обещая вернуть четыре миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 23-летняя ранее не судимая Ирина П. стала жертвой мошенников Центра информационно-психологических операций Украины. Злоумышленники похитили у девушки четыре миллиона рублей с банковского счёта. Пострадавшая просила аферистов вернуть ей деньги, но те пообещали это сделать, только если она выполнит их требования.

В ночь на 20 марта девушка разбила молотком стекло на первом этаже здания правительства на улице Дерендяева. Она бросила две бутылки с коктейлем Молотова и коробку петард внутрь. В результате произошло возгорание на полу на площади 0,5 квадратных метра. Девушку задержали, огонь быстро потушили. В настоящее время подсчитывается ущерб от действий поджигательницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.