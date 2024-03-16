На Урале студентка швырнула коктейль Молотова в избирательный участок в надежде получить 150 тысяч

В Свердловской области студентка кинула коктейль Молотова в избирательный участок во время проведения выборов президента РФ. Как сообщает SHOT, украинские кураторы обещали девушке заплатить за это 150 тысяч рублей, но перевели только 2,5.

По информации телеграм-канала, 18-летняя студентка, которая учится на повара-кондитера в политехникуме, пришла 15 марта к школе № 21 в Асбесте и метнула бутылку с зажигательной смесью в сторону входа. В результате на участке началось возгорание, но его удалось быстро потушить. Уточняется, что площадь пожара составила всего около одного квадрата, эвакуация не понадобилась.

Студентку задержали в тот же день. Поджигательница призналась, что за поджог ей обещали заплатить 150 тысяч рублей, однако скинули всего 2,5 тысячи на составляющие для зажигательной смеси. Украинские кураторы потребовали от студентки поджечь ещё один участок, но девушка отказалась это делать и ушла домой. Оттуда её увезли в полицейский участок.