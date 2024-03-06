Москвича шантажом заставили закидать коктейлями Молотова дом генконструктора КБМ

Житель Москвы закидал коктейлями Молотова дом генконструктора научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" Валерия Кашина, разрабатывающего комплексное вооружение. Поджигателя поймали на месте, он заявил, что его заставили украинские мошенники, пишет SHOT.

28-летний Роман Н. для предстоящего злодеяния вчера вечером купил 5 литров бензина. Он поехал к дому 76-летнего Героя Труда в Коломне и на месте "состряпал" коктейль Молотова. Поджигатель бросил в фасад бутылку с зажигательной смесью, но пожара не произошло. Самого Романа скрутили на месте.

Во время допроса он рассказал, что пошёл на преступление по требованию "полицейских" и "сотрудников ЦБ", которые названивали ему с февраля. Собеседники утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения арестованы. Чтобы снять арест, москвичу приказали поджечь дом "торговцев оружием для Украины". На него завели уголовное дело о покушении на убийство.

Валерий Кашин занимает пост заместителя гендиректора АО "НПО "Высокоточные комплексы" и является генеральным конструктором АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Под руководством Кашина было создано более 20 образцов высокоточного оружия. Валерий Михайлович имеет непосредственное отношение к созданию "Искандера-М", "Хризантемы-С", "Иглы-С" и ряда других видов оружия, названия которых ещё даже не подлежат разглашению.