В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Подробности инцидента он не привёл. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. А утром 19 апреля Кипер сообщал о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что ВС РФ ударили по порту города Южное у Одессы.