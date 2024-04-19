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Регион
19 апреля, 15:45

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Подробности инцидента он не привёл. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. А утром 19 апреля Кипер сообщал о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе.

Российские военные поразили ж/д мост под Одессой
Российские военные поразили ж/д мост под Одессой

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что ВС РФ ударили по порту города Южное у Одессы.

Ранее сообщалось, что серия взрывов раздалась в Днепропетровске и Одессе. Была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.

Подполье заявило об ударах ВС РФ по аэродромам под Николаевом и Кировоградом
Подполье заявило об ударах ВС РФ по аэродромам под Николаевом и Кировоградом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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