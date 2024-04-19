Подполье заявило об ударах ВС РФ по аэродромам под Николаевом и Кировоградом

ВС России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Вознесенском районе Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, взрыв и последующая детонация были слышны за несколько километров.

"Аэродром Мартыновка получил прилёт около полуночи... Жители пишут, что дома хорошо тряхнуло", — сказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".

В Кировограде был атакован аэродром Канатово, в направлении которого, по словам Лебедева, позднее проехало восемь карет скорой помощи. Кроме того, в Кривом Роге слышали два прилёта. По мнению местных жителей, под удар попал аэродром Лозоватка. Однако, уточнил Лебедев, 18 апреля над родным городом Владимира Зеленского якобы слышали "взрывы", которые позднее оказались истребителями, переходившими на сверхзвук.

А в Днепропетровске ВС РФ нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода, производящего, в частности, ракетную технику и ремонтирующего беспилотники. Третий прилёт пришёлся в направлении посёлка Авиаторского в районе аэропорта.

"Большая детонация, до сих пор слышно", — отметил подпольщик.

Также наша армия поразила цели в области. Так, под удар попал город Синельниково, в котором расположены подстанция, отвечающая за железнодорожный узел, и нефтебаза для заправки дизельных и маневровых тепловозов. А в Павлограде было три прилёта, два из которых — в стороне химического завода, район оцеплен. Предприятие выпускает в том числе твёрдое ракетное топливо и ремонтирует установки РСЗО "Град". Кроме того, "досталось" воинской части 3024 Нацгвардии Украины.