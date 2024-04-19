ВС Польши заявили, что подняли в небо авиацию из-за активности России
Польские истребители на параде в Варшаве, 2023 год. Обложка © ТАСС / ABACA / Newspix
В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных" действий России. Об этом сообщили в оперативном командовании ВС страны.
"В воздушном пространстве начали работать дежурные самолёты... Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В связи с этим вооружённые силы запустили "необходимые процедуры" для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, подчеркнули в командовании.
Напомним, в ночь на 19 апреля на всей территории Украины звучала воздушная тревога. На данный момент известно о взрывах в Днепропетровске.