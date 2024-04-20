В Одессе слышны взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
На Украине вновь слышны взрывы. Как передают местные телевизионные каналы, некоторые из них в ночь на 20 апреля были зафиксированы в Одессе.
"Взрыв прогремел в Одессе", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что, судя по онлайн-карте Минцифры Украины, воздушная тревога была объявлена в это время в некоторых регионах Незалежной. Среди них Николаевская и Одесская области.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 20 апреля подобная ситуация также случилась на севере Украины. Украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Конотопе и Сумах.
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