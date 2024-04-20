В Одессе слышны взрывы

На Украине вновь слышны взрывы. Как передают местные телевизионные каналы, некоторые из них в ночь на 20 апреля были зафиксированы в Одессе.

"Взрыв прогремел в Одессе", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, судя по онлайн-карте Минцифры Украины, воздушная тревога была объявлена в это время в некоторых регионах Незалежной. Среди них Николаевская и Одесская области.