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20 апреля, 04:41

В Одессе слышны взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

На Украине вновь слышны взрывы. Как передают местные телевизионные каналы, некоторые из них в ночь на 20 апреля были зафиксированы в Одессе.

"Взрыв прогремел в Одессе", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, судя по онлайн-карте Минцифры Украины, воздушная тревога была объявлена в это время в некоторых регионах Незалежной. Среди них Николаевская и Одесская области.

Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения
Два терминала в порту Южный у Одессы получили повреждения

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 20 апреля подобная ситуация также случилась на севере Украины. Украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Конотопе и Сумах.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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