На Украине сообщают о взрывах в Конотопе и Сумах

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах на севере Незалежной. Как передаёт в телеграм-канале местный телеканал "Общественное", речь идёт о Конотопе и Сумах.

"В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва <...> в Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.