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19 апреля, 21:39

На Украине сообщают о взрывах в Конотопе и Сумах

Украинские СМИ: В Конотопе и Сумах на севере Украины прогремели взрывы

Украинские средства массовой информации сообщают о взрывах на севере Незалежной. Как передаёт в телеграм-канале местный телеканал "Общественное", речь идёт о Конотопе и Сумах.

"В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва <...> в Сумах был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Ранее Life.ru писал, что накануне утром, 19 апреля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Глава областной военной администрации региона Сергей Лысак на тот момент заявлял, что над городом работали системы противовоздушной обороны.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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