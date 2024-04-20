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20 апреля, 09:48

В подконтрольном Киеву Запорожье вновь прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье вновь прогремел взрыв, сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Фёдоров. Подробностей не приводится.

Как пишет "Страна.ua", также несколько хлопков слышали в пригороде Днепропетровска. Кроме того, взрывы звучали в Харькове.

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Напомним, как ранее сообщали власти Запорожской области, в региональном центре был повреждён объект инфраструктуры. Подробностей не приводится.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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