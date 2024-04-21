Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении телеканала. Никакой информации о причинах взрыва пока не поступало.
Ранее в шести областях Украины, в том числе Одесской, была объявлена воздушная тревога.
Life.ru уже писал, что в ночь на 21 апреля в подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы. По данным местных СМИ, громкие хлопки также слышали жители Харькова. А до этого, 20 апреля, взрывы гремели в Запорожье.