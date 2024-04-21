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21 апреля, 17:51

Власти Одесской области сообщили о точечном ударе по территории порта

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о точечном ударе по объекту портовой логистики

Нанесён точечный удар по логистическому объекту в Одесской области, который расположен в районе порта города Южное. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер.

"После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

Тип объекта, как и степень нанесённого ущерба, Кипер уточнять не стал.

До этого сообщалось, что в Одессе в районе припортовой инфраструктуры прогремел взрыв. По данным украинских СМИ, он раздался через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ пишут о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне
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ТАСС / РА / The Presidential Office of Ukraine

Наталья Исакова
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