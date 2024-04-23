Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Одессе

В Одессе раздаются мощные взрывы, сообщило украинское "Зеркало недели". Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

На данный момент о каких-либо повреждениях неизвестно.

Между тем тревогу объявили не только в Одесской, но и в Киевской и Николаевской областях.