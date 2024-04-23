Украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Одессе
"Зеркало недели": В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Одессе раздаются мощные взрывы, сообщило украинское "Зеркало недели". Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
На данный момент о каких-либо повреждениях неизвестно.
Между тем тревогу объявили не только в Одесской, но и в Киевской и Николаевской областях.
А накануне командование украинской армии сообщило о повреждении складов после серии взрывов в Одесской области. Пострадавших не было. Ранее власти Одесской области сообщили о точечном ударе по территории порта. Тип объекта и степень нанесённого ущерба не уточнялись.
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