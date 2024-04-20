Есть сторонники в рядах ВСУ: Херсонское подполье обзавелось оружием стран НАТО, сообщил Сальдо
Сальдо: Сторонники РФ в ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне винтовками НАТО
Сторонники России в рядах ВСУ снабдили херсонское подполье винтовками, поставленными странами НАТО, а также гранатомётами и боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что подпольщики готовы в любой момент выступить с оружием. Они хотят ударить по тылу украинских войск и помочь наступлению ВС РФ.
Ранее подполье обесточило военный объект и цех по производству беспилотников в Одессе. Этого удалось добиться благодаря уничтожению распределительного щита в пригороде.
Shutterstock / FOTODOM