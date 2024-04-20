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20 апреля, 12:11

Есть сторонники в рядах ВСУ: Херсонское подполье обзавелось оружием стран НАТО, сообщил Сальдо

Сальдо: Сторонники РФ в ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне винтовками НАТО

Сторонники России в рядах ВСУ снабдили херсонское подполье винтовками, поставленными странами НАТО, а также гранатомётами и боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Организация сопротивления "Русский Херсон" завладела оружием натовского производства", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что подпольщики готовы в любой момент выступить с оружием. Они хотят ударить по тылу украинских войск и помочь наступлению ВС РФ.

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Ранее подполье обесточило военный объект и цех по производству беспилотников в Одессе. Этого удалось добиться благодаря уничтожению распределительного щита в пригороде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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