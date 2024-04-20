Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 11:51

"Настроение пессимистическое": Раскрыт главный страх бойцов ВСУ

Подпольщик Град: Бойцы ВСУ больше всего боятся отправки в Донбасс и под Крынки

Бойцы украинской армии, дислоцирующиеся в Херсоне, боятся отправки в Донбасс и под Крынки. Вообще сейчас в рядах ВСУ царит пессимизм в связи с отсутствием успехов на фронте, рассказал командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.

"Украинские военные очень боятся отправки в Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое. Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост", — приводит РИА "Новости" слова подпольщика.

Вместе с тем, как отметил Град, украинских военнослужащих угнетают катастрофические потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, а также авиаудары и атаки дронов на военные объекты.

Украинские военные в ужасе от последствий скорой потери Часова Яра
Украинские военные в ужасе от последствий скорой потери Часова Яра

А ранее первая украинская пленная женщина-боец рассказала, как её бросили умирать сослуживцы. Бой происходил под Крынками, в результате чего она получила ранения. Женщина пыталась запросить эвакуацию у своих, но получила отказ. Тогда пострадавшую спасли российские военные.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров