"Настроение пессимистическое": Раскрыт главный страх бойцов ВСУ

Бойцы украинской армии, дислоцирующиеся в Херсоне, боятся отправки в Донбасс и под Крынки. Вообще сейчас в рядах ВСУ царит пессимизм в связи с отсутствием успехов на фронте, рассказал командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.

"Украинские военные очень боятся отправки в Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое. Также с большой тревогой солдаты относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост", — приводит РИА "Новости" слова подпольщика.

Вместе с тем, как отметил Град, украинских военнослужащих угнетают катастрофические потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра, а также авиаудары и атаки дронов на военные объекты.