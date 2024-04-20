Украинские военные в ужасе от последствий скорой потери Часова Яра
CNN: Офицеры ВСУ опасаются серьёзного сдвига из-за потери Часова Яра
Часов Яр является одним из ключевых рубежей для украинской армии, а его потеря обернётся "серьёзным сдвигом" в ситуации на фронте. Об этом пишет CNN со ссылкой на офицеров ВСУ.
"Украинские офицеры называют потерю города Часов Яр "серьёзным сдвигом в судьбе Донецка", — говорится в публикации.
Не менее сложная обстановка сейчас сохраняется в районе сёл Очеретино и Новокалиново в ДНР. Именно их украинские военные пытаются удержать под своим контролем в настоящий момент.
Life.ru уже объяснял, что взятие города Часов Яр в Артёмовском районе позволит ВС РФ создать плацдарм, который станет надёжной опорой для освобождения северной части региона от ВСУ. Кроме того, после того как уже выбитые из Авдеевки и Марьинки украинские войска потеряют Часов Яр, ещё больше граждан Незалежной, а также жителей стран Запада убедятся в том, что ВСУ обречены на поражение в противостоянии с Российской армией. Военные эксперты убеждены, что украинские военные сбегут из Часова Яра гораздо быстрее, чем они сделали это из Авдеевки. А ранее и украинский генерал Кривонос предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр.
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