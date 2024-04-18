Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр

По мнению Кривоноса, дефицит людей и оружия — это далеко не единственная проблема украинских войск, ведь время тоже обернулось против ВСУ. При этом последствия сдачи города для украинской стороны будут ощутимыми и далекоидущими, так как город находится на господствующей высоте и, взяв его под контроль, ВС РФ откроют себе оперативное пространство для продвижения к Константиновке и крупнейшей агломерации региона — Славянско-Краматорской.