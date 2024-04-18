Украинский генерал предрёк ВСУ поражение в битве с Армией России за Часов Яр
Генерал Кривонос: У ВСУ не хватит людей и вооружений для обороны Часова Яра
ВСУ не обладают достаточным количеством военнослужащих и вооружений, чтобы противостоять Армии Российской Федерации в районе Часова Яра. Такое заявление сделал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
"Нужно понимать, что у командиров бригад нет ни людей, ни нужного количества техники", — пояснил отставной офицер в эфире YouTube-канала "Прямой".
По мнению Кривоноса, дефицит людей и оружия — это далеко не единственная проблема украинских войск, ведь время тоже обернулось против ВСУ. При этом последствия сдачи города для украинской стороны будут ощутимыми и далекоидущими, так как город находится на господствующей высоте и, взяв его под контроль, ВС РФ откроют себе оперативное пространство для продвижения к Константиновке и крупнейшей агломерации региона — Славянско-Краматорской.
Напомним, Кривонос ещё в начале апреля заявлял о критически сложном положении для украинской армии в районе Часова Яра. Кроме того, он полагает, что командованию ВСУ следует активно готовиться к обороне Харькова. В хорватской прессе тоже убеждены, что Часов Яр падёт под натиском российских войск, и сравнивают его с освобождённой в феврале Авдеевкой. А 10 апреля появились сообщения о том, что бойцы третьей штурмовой бригады украинского национального батальона "Азов"* отказались от выполнения боевой задачи по защите Часова Яра, которая поступила им лично от главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского.
* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.
Shutterstock / FOTODOM