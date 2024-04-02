"Самая сложная и опасная": Украинский генерал бьёт в набат из-за ситуации у Часова Яра
Украинский генерал Кривонос: У Часова Яра сложилась опасная ситуация для ВСУ
У Часова Яра в настоящий момент сложилась крайне сложная для украинской армии ситуация. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация", — отметил он в эфире YouTube-канала "Первый Западный".
По словам генерала, ВС РФ сейчас активно наступают и на других направлениях, в результате чего уничтожают множество украинских военнослужащих. Кривонос призвал бойцов ВСУ готовиться к обороне города Харькова.
Ранее во вторник, 2 апреля, власти ДНР сообщили, что в ближайшее время ожидаются бои за Часов Яр. С 2014 года город являлся для украинского командования важным логистическим хабом. Но ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, что в корне меняет ситуацию для ВСУ.
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