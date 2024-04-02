"Самая сложная и опасная": Украинский генерал бьёт в набат из-за ситуации у Часова Яра

У Часова Яра в настоящий момент сложилась крайне сложная для украинской армии ситуация. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация", — отметил он в эфире YouTube-канала "Первый Западный".

По словам генерала, ВС РФ сейчас активно наступают и на других направлениях, в результате чего уничтожают множество украинских военнослужащих. Кривонос призвал бойцов ВСУ готовиться к обороне города Харькова.