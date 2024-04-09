"Падение ещё одной украинской "крепости": В Хорватии сравнили Часов Яр с Авдеевкой
Advance: ВСУ неизбежно сдадут Часов Яр
Вооружённые силы Украины неизбежно сдадут Часов Яр. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
"Сдача Часова Яра станет падением ещё одной украинской "крепости" и серьёзным ударом для Киева", — говорится в материале.
Журналист в своей статье сравнил этот украинский укрепрайон с другим — Авдеевкой. Он считает, что, судя по предыдущему опыту боёв в украинском конфликте, киевский режим рано или поздно отдаст любую укреплённую позицию вне зависимости от того, какие ресурсы были задействованы для его обороны.
Обозреватель подчеркнул, что фронт сдвинется в том направлении, которое не устраивает украинские власти, так как у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение российских войск на запад. В итоге давление на Киев будет усиливаться с каждой потерей, а киевский режим будут склонять к переговорам с Москвой.
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