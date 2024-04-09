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9 апреля, 01:48

"Падение ещё одной украинской "крепости": В Хорватии сравнили Часов Яр с Авдеевкой

Advance: ВСУ неизбежно сдадут Часов Яр

Вооружённые силы Украины неизбежно сдадут Часов Яр. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

"Сдача Часова Яра станет падением ещё одной украинской "крепости" и серьёзным ударом для Киева", — говорится в материале.

Журналист в своей статье сравнил этот украинский укрепрайон с другим — Авдеевкой. Он считает, что, судя по предыдущему опыту боёв в украинском конфликте, киевский режим рано или поздно отдаст любую укреплённую позицию вне зависимости от того, какие ресурсы были задействованы для его обороны.

Обозреватель подчеркнул, что фронт сдвинется в том направлении, которое не устраивает украинские власти, так как у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение российских войск на запад. В итоге давление на Киев будет усиливаться с каждой потерей, а киевский режим будут склонять к переговорам с Москвой.

В ДНР в ближайшее время ожидают бои за Часов Яр
В ДНР в ближайшее время ожидают бои за Часов Яр

Ранее Life.ru писал, что взятие города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР позволит ВС РФ создать плацдарм, который станет надёжной опорой для освобождения северной части региона от ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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