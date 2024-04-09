"Падение ещё одной украинской "крепости": В Хорватии сравнили Часов Яр с Авдеевкой

Вооружённые силы Украины неизбежно сдадут Часов Яр. Об этом пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

"Сдача Часова Яра станет падением ещё одной украинской "крепости" и серьёзным ударом для Киева", — говорится в материале.

Журналист в своей статье сравнил этот украинский укрепрайон с другим — Авдеевкой. Он считает, что, судя по предыдущему опыту боёв в украинском конфликте, киевский режим рано или поздно отдаст любую укреплённую позицию вне зависимости от того, какие ресурсы были задействованы для его обороны.