Бойцы нацбата "Азов"* саботировали приказ Сырского

Третья штурмовая бригада "Азова"* отказалась выполнять поставленную главкомом ВСУ Александром Сырским боевую задачу по удержанию Часова Яра. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".

"Третья штурмовая бригада "Азов"* (запрещено в РФ) снова отказалась выполнить приказ командования. Формирование саботировало решение главнокомандующего ВСУ Сырского отправить его на удержание города Часов Яр", — сказано в посте.

Ранее "Азов"* точно так же действовал и в Авдеевке, когда отказался входить в город. По мнению командиров подразделения, Часов Яр для ВСУ уже потерян.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики сообщил о том, что в окрестностях Часова Яра была зачищена группа бойцов "Азова"*. По его словам, приблизительное количество убитых составляет несколько сотен. Чиновник добавил, что точное число жертв подсчитать тяжело, поскольку сейчас они погребены под обрушившимися многоэтажными домами, в которых их застали удары ВКС РФ.