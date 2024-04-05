Военнослужащие Российской армии обнаружили под землёй пропавшую и приобретшую скандальную знаменитость бронированную машину "Азовец", использовавшуюся украинским нацбатом "Азов"*. Об этом сообщил сотрудник ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.

В украинской прессе писали, что "Азовец" был создан в 2015 году в качестве "танка для ведения боёв в городских условиях", или как "тяжёлая универсальная гусеничная платформа с высокой степенью защиты". Стоимость одной единицы этой техники оценивалась в 5 миллионов долларов. Собирался бронированный автомобиль на тренировочной базе "Азова"* — на киевском заводе АТЕК.

В 2016 году звучали заявления о том, что "Азовец" прошёл подготовку к испытаниям, но они не были доведены до конца из-за вскрывшегося казуса — на боевую машину за пять миллионов вечнозелёных вместо приборов наблюдения устанавливали простые камеры от домофонов. Украинская военная прокуратура и СБУ завели по этому поводу уголовное дело. А единственный изготовленный экземпляр "Азовца" вскоре угнали у создателей прямо с завода. Высказывались предположения о том, что за угоном стоят нацбатовцы "Азова"*, спрятавшие бронеавтомобиль у себя на базе.

"Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас", — объяснил Карат в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства высказал мнение, что бронемашина ни имеет ничего общего с передовыми военными разработками, а выглядит как классический распил бюджета. Глядя на "Азовца", нельзя даже с уверенностью сказать, действительно ли его создатели пытались создать качественный бронеавтомобиль или просто нашли повод взять у государства деньги. Как бы то ни было, опытный образец оказался настолько постыдным, что от него попытались избавиться так, чтобы никто не нашёл этого позора, — закопав в землю.

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