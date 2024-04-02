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2 апреля, 13:54

Украинская армия потеряла свыше 300 бойцов и танк под Авдеевкой

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военных на Авдеевском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю фронта на Авдеевском направлении, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились свыше 300 солдат в бою. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 апреля.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ лишились свыше 300 бойцов, танка, двух боевых машин, четырёх автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубицы Д-30.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные отбили девять контратак ВСУ под Авдеевкой. ВСУ лишились 300 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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