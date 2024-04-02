Украинская армия потеряла свыше 300 бойцов и танк под Авдеевкой

ВС России улучшили положение по переднему краю фронта на Авдеевском направлении, Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились свыше 300 солдат в бою. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 апреля.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ лишились свыше 300 бойцов, танка, двух боевых машин, четырёх автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и гаубицы Д-30.