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8 апреля, 05:17

В ДНР заявили об уничтожении группы боевиков "Азова"* в Часовом Яре

На окраинах Часова Яра была уничтожена группа боевиков нацбата "Азов"*. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, число погибших достигает нескольких сотен.

"Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов. Уничтожены вместе с опорниками", — приводит его слова ТАСС.

По словам Кимаковского, точно определить число погибших трудно, поскольку они "похоронены под завалами многоэтажек", в которых находились на момент ударов ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли опорный пункт ВСУ у города Часова Яра, который находится в Донецкой Народной Республике. Он был взят ивановскими десантниками из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова.

"Просто нашествие": В подполье сообщили о большом числе азовцев* в центре Харькова
"Просто нашествие": В подполье сообщили о большом числе азовцев* в центре Харькова

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Иван Косицын
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