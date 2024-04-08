В ДНР заявили об уничтожении группы боевиков "Азова"* в Часовом Яре

На окраинах Часова Яра была уничтожена группа боевиков нацбата "Азов"*. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, число погибших достигает нескольких сотен.

"Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов. Уничтожены вместе с опорниками", — приводит его слова ТАСС.

По словам Кимаковского, точно определить число погибших трудно, поскольку они "похоронены под завалами многоэтажек", в которых находились на момент ударов ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные заняли опорный пункт ВСУ у города Часова Яра, который находится в Донецкой Народной Республике. Он был взят ивановскими десантниками из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова.