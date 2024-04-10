"Быстрее, чем из Авдеевки": Бойцам ВСУ предрекли скорый побег из Часова Яра Майор ВСУ Лапин уверен, что Часов Яр падёт быстрее Авдеевки 10 апреля, 10:33 ВСУ предрекли быстрый побег из Часова Яра. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные сбегут из Часова Яра гораздо быстрее, чем они сделали это из Авдеевки. Об этом сказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой", комментируя борьбу российских войск за освобождение города.

"Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет ещё быстрее Авдеевки. <...> Думаю, всё случится быстрее", — подчеркнул он.

По его словам, человеческие ресурсы в украинской армии скоро исчерпают себя, а на мобилизацию полагаться не приходится, так как военкоматы с трудом затягивают новобранцев на фронт, которые при этом плохо подготовлены и деморализованы.

Напомним, что начинаются бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. Сейчас российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, бои идут в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики захватили важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта.

Авторы Татьяна Миссуми