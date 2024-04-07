"Красивая работа": Одесское сопротивление погрузило ВСУ "во тьму"

Подпольщики Одессы совершили успешную диверсию против Вооружённых сил Украины, обесточив военный объект и цех по производству беспилотников. Члены сопротивления уничтожили распределительный щит вблизи областного центра, через который проходили важнейшие электрические магистрали. Об успехах коллег рассказал координатор подполья в соседнем Николаеве Сергей Лебедев.

"В результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард, Хлебодарское и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", — рассказал собеседник РИА "Новости".