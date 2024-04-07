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7 апреля, 03:22

"Красивая работа": Одесское сопротивление погрузило ВСУ "во тьму"

Одесское подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству дронов

Подпольщики Одессы совершили успешную диверсию против Вооружённых сил Украины, обесточив военный объект и цех по производству беспилотников. Члены сопротивления уничтожили распределительный щит вблизи областного центра, через который проходили важнейшие электрические магистрали. Об успехах коллег рассказал координатор подполья в соседнем Николаеве Сергей Лебедев.

"В результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в посёлках Авангард, Хлебодарское и военной части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Подпольщик сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Это далеко не первая успешная диверсия одесского подполья против украинских боевиков. Так, например, в марте члены сопротивления уничтожили склад с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.

Обложка ©

Shutterstock / Super8

Илья Пушкарев
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