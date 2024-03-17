В одесском подполье сообщили об успешной диверсии на складе ВСУ
Подполье в Одессе уничтожило более 50 БПЛА и средства РЭБ на складе ВСУ
Участники пророссийского подпольного движения устроили диверсию на складе БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы ВСУ под Одессой. Как сообщил один из представителей, им удалось уничтожить свыше 50 дронов, системы РЭБ и оружие против беспилотников.
"Наши ребята, партизаны, сегодня ночью провели диверсию на складе боеприпасов волонтёров ВСУ в Усатове под Одессой. В результате успешной операции уничтожено более 50 дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья иностранного производства и военная амуниция", — цитирует сообщение участника подпольного движения ТАСС.
Ранее в одесском подполье сообщили, что к движению постоянно присоединяются новые люди. Его участник добавил, что в городе многие жители сочувствуют России и готовы помочь Российской армии в сражении с ВСУ. Так, например, к приходу русских они установили слежку за сторонниками Киева.
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