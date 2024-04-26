Бойцы ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ

Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея, расположенного в Изюмском районе Харьковской области. Как рассказал корреспондентам РИА "Новости" координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, это произошло во время выгрузки личного состава Вооружённых сил Украины из поезда.

"Удар был нанесён вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилёт. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, всё оцепили", — заявил собеседник информагентства.

Помимо этого, он сообщил, что в посёлке Удачное в Донецкой Народной Республике были сорваны ротация ВСУ и подвоз боекомплектов для украинских войск после удара российских военных по железнодорожной станции в этом населённом пункте. Также он рассказал об аналогичной ситуации в посёлке городского типа Боровая, расположенном в Харьковской области, однако подробностей случившегося не сообщил.