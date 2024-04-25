Вывозят предприятия и людей: Харьков превращается в город-призрак

Украинские власти спешно вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала . По его словам, вместе с предприятиями из города вывозят специалистов, в том числе и медиков.

Как пишут украинские СМИ, Харьков стремительно превращается в город-призрак и живёт в состоянии постоянных отключений света с 22 марта. В городе введён план веерных отключений, который действует как для жителей, так и для производственных предприятий. По всему Харькову не работает уличное освещение, во многих районах отключены светофоры. Из-за отключений света харьковчане массово переезжают в Днепр (бывший Днепропетровск), где с начала апреля уже практически невозможно снять квартиру. Кроме того, из-за массированных атак по объектам энергетики в некоторых регионах Украины растёт спрос на бензин и вышеупомянутая Харьковская область — в числе лидеров подорожания.