Вывозят предприятия и людей: Харьков превращается в город-призрак
Ганчев: Украина выводит из Харькова стратегические предприятия и специалистов
Украинские власти спешно вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. По его словам, вместе с предприятиями из города вывозят специалистов, в том числе и медиков.
Как пишут украинские СМИ, Харьков стремительно превращается в город-призрак и живёт в состоянии постоянных отключений света с 22 марта. В городе введён план веерных отключений, который действует как для жителей, так и для производственных предприятий. По всему Харькову не работает уличное освещение, во многих районах отключены светофоры. Из-за отключений света харьковчане массово переезжают в Днепр (бывший Днепропетровск), где с начала апреля уже практически невозможно снять квартиру. Кроме того, из-за массированных атак по объектам энергетики в некоторых регионах Украины растёт спрос на бензин и вышеупомянутая Харьковская область — в числе лидеров подорожания.
Напомним, что 22 апреля мэр Харькова снова сообщил о серии взрывов в городе. Позже в Сети появилось видео, на котором местная телевышка буквально разламывается пополам и падает на землю. Как заявлял глава администрации Харьковской области Олег Синегубов, пострадавших в результате происшествия нет. Также публиковалось первое видео с места ЧП.
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