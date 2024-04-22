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22 апреля, 15:51

Груда металлолома: Появилось первое видео с места, где рухнула харьковская телевышка

Опубликовано видео с места падения телевышки в Харькове

В Сети появились кадры, на которых видны последствия падения харьковской телевышки. Материалы публикует местный телеграм-канал "Харьков Life".

Место падения телебашни в Харькове. Видео © Telegram / Харьков Life

Мэр Харькова признал, что в городе началась паника
Мэр Харькова признал, что в городе началась паника

Напомним, ранее мэр Харькова Терехов сообщал, что в городе прогремела серия взрывов. Позже в Сети появилось видео, на котором местную телевышку буквально переламывает пополам, в результате чего строение падает на землю. Как заявлял глава Администрации Харьковской области Олег Синегубов, пострадавших в результате происшествия нет.

Обложка ©

Telegram / Харьков Life

Владимир Озеров
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