Груда металлолома: Появилось первое видео с места, где рухнула харьковская телевышка

Напомним, ранее мэр Харькова Терехов сообщал, что в городе прогремела серия взрывов. Позже в Сети появилось видео, на котором местную телевышку буквально переламывает пополам, в результате чего строение падает на землю. Как заявлял глава Администрации Харьковской области Олег Синегубов, пострадавших в результате происшествия нет.