Груда металлолома: Появилось первое видео с места, где рухнула харьковская телевышка
Опубликовано видео с места падения телевышки в Харькове
В Сети появились кадры, на которых видны последствия падения харьковской телевышки. Материалы публикует местный телеграм-канал "Харьков Life".
Место падения телебашни в Харькове. Видео © Telegram / Харьков Life
Напомним, ранее мэр Харькова Терехов сообщал, что в городе прогремела серия взрывов. Позже в Сети появилось видео, на котором местную телевышку буквально переламывает пополам, в результате чего строение падает на землю. Как заявлял глава Администрации Харьковской области Олег Синегубов, пострадавших в результате происшествия нет.
Telegram / Харьков Life