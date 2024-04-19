Мэр Харькова признал, что в городе началась паника 19 апреля, 06:24 Харьков. Обложка © Unsplash

Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что в городе началась паника. В ходе всеукраинского телемарафона он обратился к местному населению с призывом перестать распространять панические настроения и не покидать город.

Терехов заверил, что эвакуация населения не планируется.

"Харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. Сейчас нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. В Харькове нет предпосылок для эвакуации", — заявил мэр.

Да и харьковчане, покинувшие город, не горят желанием возвращаться и даже начинают срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу.

Авторы Александра Вишнякова