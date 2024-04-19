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Регион

Мэр Харькова признал, что в городе началась паника

19 апреля, 06:24
Харьков. Обложка © Unsplash

Харьков. Обложка © Unsplash

Мэр Харькова Игорь Терехов признал, что в городе началась паника. В ходе всеукраинского телемарафона он обратился к местному населению с призывом перестать распространять панические настроения и не покидать город.

Терехов заверил, что эвакуация населения не планируется.

"Харьковчане уже не впервые сталкиваются с дезинформацией. Сейчас нам очень нужно, чтобы средства массовой информации развенчивали эти фейки. В Харькове нет предпосылок для эвакуации", заявил мэр.

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Владимир Зеленский и сам заявил, что жителям Харькова, покинувшим город после начала СВО, пока лучше не возвращаться. Мэр Игорь Терехов также уже проболтался, что ждёт город в будущем. По его словам, власти сформировали планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта и уже начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.

Да и харьковчане, покинувшие город, не горят желанием возвращаться и даже начинают срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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