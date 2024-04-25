Стало известно, сколько жителей Харькова уехало из города с февраля 2022 года

Около 40% жителей подконтрольного Киеву Харькова уехали из города с конца февраля 2022 года. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в Харькове к моменту начала спецоперации (СВО) проживало около двух миллионов человек, а на сегодняшний день осталось примерно 1,2–1,3 миллиона. До начала боевых действий в городе также было много приезжих, отметил Ганчев.

"У нас очень серьёзный научно-технический потенциал, поэтому по обмену опытом [приезжали]", — добавил он в эфире Первого канала.