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25 апреля, 11:11

Стало известно, сколько жителей Харькова уехало из города с февраля 2022 года

Ганчев: Около 40% жителей Харькова уехали из города с февраля 2022 года

Около 40% жителей подконтрольного Киеву Харькова уехали из города с конца февраля 2022 года. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в Харькове к моменту начала спецоперации (СВО) проживало около двух миллионов человек, а на сегодняшний день осталось примерно 1,2–1,3 миллиона. До начала боевых действий в городе также было много приезжих, отметил Ганчев.

"У нас очень серьёзный научно-технический потенциал, поэтому по обмену опытом [приезжали]", — добавил он в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры. По словам местных властей, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Армия России ударила по общежитию с резервистами ВСУ в Харькове
Армия России ударила по общежитию с резервистами ВСУ в Харькове
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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