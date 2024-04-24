Харьков полностью лишился самостоятельной электрогенерации

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у города больше нет возможности самостоятельно генерировать электричество. Из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры энергоснабжение Харькова идет за счёт других областей Украины. По словам градоначальника, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Как пишут украинские СМИ, Харьков живёт в состоянии постоянных отключений света с 22 марта. В городе введён план веерных отключений, который действует как для жителей, так и для производственных предприятий. По всему Харькову не работает уличное освещение, во многих районах отключены светофоры. Но при этом в торговых центрах электричество есть. В магазинах подсвечиваются все витрины, много рекламы на экранах. Из-за отключений света харьковчане массово переезжают в Днепр (бывший Днепропетровск), где с начала апреля уже практически невозможно снять квартиру. Кроме того, из-за массированных атак по объектам энергетики в некоторых регионах Украины растёт спрос на бензин, и выше упомянутая Харьковская область — в числе лидеров подорожания.