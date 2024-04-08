Несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены, пишут СМИ

Несколько электростанций на Украине были практически полностью уничтожены. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на местных чиновников, которые заявляют, что текущий ущерб хуже, чем нанесённый в зимний период 2022–2023 годов. По их словам, удары наносятся высокоточными ракетами и так, чтобы восстановить станции к следующей зиме было попросту невозможно.

"Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области, были почти полностью разрушены", — говорится в материале издания.

Между тем украинские телеграм-каналы сообщают, что утром в понедельник, 8 апреля, в Харькове и области будет увеличен объём отключений света.