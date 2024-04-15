В Минэнерго Украины заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

За последние недели потери Украины в генерации электроэнергии составляют до семи гигаватт. Это — "гигантский объём", рассказал министр энергетики страны Герман Галущенко по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе.

"Мы подсчитали, что приблизительно потеряли до семи гигаватт наших систем. Это гигантский объём генерации", — заявил министр, видео его выступления опубликовано пресс-службой Европейского совета.

По его словам, также были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов. Помимо этого, Галущенко добавил, что местное энергопроизводство в Харькове практически полностью отсутствует.

По подсчётам ООН, если раньше мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, то к осени 2023 года они сократились на 19 гигаватт: более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.