Почему ювелирный бренд из России поддерживает феминисток, ЛГБТ и Украину Известный среди российской молодёжи ювелирный бренд Avgvst признался, что выделял деньги Украине, запрещённым в России СМИ и поддерживает бегство мужчин от мобилизации. Кто основал этот бренд и сколько зарабатывает? 11 апреля, 21:29 Ювелирный бренд Avgvst появился в середине прошлого десятилетия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какой идеологии придерживается команда ювелирного бренда

— Мы поддерживаем сообщество ЛГБТК+*, свободную прессу, феминисток и Украину. Мы действуем, жертвуя всю прибыль (20% выручки) от следующих ювелирных изделий: бирку-серёжку "Иноагент", кольца "Мира и любви" и "Любовь побеждает", — это из раздела "Наши ценности" с англоязычного сайта российского ювелирного бренда Avgvst ("Август").

У данной компании сразу два портала: отдельный для западных покупателей и основной русскоязычный для России. Похоже, что экстремистский текст не предназначался для чтения россиянами.

Так страница выглядела несколько дней назад. Фото © Web.archive.org

Когда его случайно заметили в нашей стране, он тут же был переиначен и смягчён. Исчезли слова поддержки ЛГБТ*, феминисток и Украины. Зато появились безопасные с точки зрения российских законов строки о том, что средства идут немецкому "Центру адаптации тех, кто бежал в Берлин, чтобы вернуться к привычной жизни". Впрочем, Интернет помнит всё.

А так страница выглядит сейчас. Фото © Avgvstjewelry.com

Ещё были серёжки "Иноагент". Они снабжались вот такой рекламной подписью:

— Мы сделали это серебряное изделие, когда в России появился закон об "иностранных агентах". Оно стало ещё одним объектом Avgvst, призванным помочь нам обнаружить наших людей в толпе. Объект, который говорит: ты не один. Avgvst Berlin жертвует 20% от каждой купленной бирки-серёжки "Иноагент" преследуемому в России независимому новостному СМИ — "Новой газете Европа"**.

Удалённая страница бирки-серёжки "Иноагент". Фото © Web.archive.org

Провокационные серьги "Иноагент" тоже быстро пропали из продажи, стала недоступна и страница с их описанием.

На англоязычном сайте бренда Avgvst также есть такие слова: "Про это (из контекста ясно, что речь о личном и политике. — Прим. Life.ru) мы говорим в наших соцсетях и информационных имейл-бюллетенях". И, действительно, в Instagram*-ленте англоязычного сайта встречаются и татуировки с голубем мира, и одобрение мужчин, бегущих от мобилизации в России.

В Instagram*-ленте англоязычного сайта встречаются и татуировки с голубем мира, и одобрение мужчин, бегущих от мобилизации в России.Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avgvst.berlin

Остаётся загадкой, каков текст информационных емейл-бюллетеней. Их текст составляет лично основательница бренда Наталья Брянцева. Она признаётся в этом в своих соцсетях. По её словам, эти бюллетени получают лояльные клиенты и подписчики, а темой первого выпуска стал риторический вопрос: что сейчас значит быть русским брендом. Добавим, что благодаря её стараниям вокруг бренда Avgvst сложились целые сообщества и за рубежом, и в нашей стране, которые регулярно встречаются офлайн.

Основательница бренда Наталья Брянцева не пишет своё мнение в соцсетях, а рассылает в бюллетенях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bryantseva

Сколько бренд "Август" зарабатывает в России

Ювелирный бренд Avgvst появился в середине прошлого десятилетия. После начала спецоперации фирменным цветом компании стал жёлтый . Цены на изделия колеблются в промежутке от 40 до 3400 евро. Ручное производство базируется на Урале. Бутики открыты в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Алма-Ате и Берлине. На территории России бизнес управляется через ИП основательницы, а также тремя её же юрлицами ("Август", "Август Москва" и "Август Екатеринбург") с суммарной выручкой почти миллиард рублей за 2022 год. Выручка только московского магазина оценивается в 343 миллиона рублей.

В свою очередь берлинский бутик управляется юрлицом AVGVST Jewelry GmbH, имеющим уставной капитал размером 25 тысяч евро — это минимум.

Что в нашей стране, что в Германии Avgvst — это не просто магазины, где купил и ушёл, а целые многофункциональные центры с обязательными кофейней и концептуальным тату-салоном.

Что известно о создателе Avgvst

Придумала и зарегистрировала бренд 37-летняя Наталья Брянцева родом из Екатеринбурга. По образованию она рекламщица, но однажды увлеклась ювелирным искусством и бросила работу.

— Узнав о моём хобби, муж подарил мне возможность учиться ювелирному искусству в Лондоне, — не скрывает Брянцева. Её муж Анатолий Беликов работает успешным моушн-дизайнером и 3D-аниматором. Судя по соцсетям, он осуждает СВО и тиражирует похожие фейки материалов про ВС РФ.

Брянцева и её супруг Анатолий Беликов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatolybelikov

В 2017 году Брянцева и Беликов с ребёнком переехали в Берлин, распродав часть недвижимости на родине. Из немецких баз можно сделать вывод, что семья поселилась в респектабельном районе города в таунхаусе.

Домик в Берлине, где могла поселиться Брянцева. Фото © Google Maps

В Екатеринбурге у Брянцевой может оставаться студия в ЖК бизнес-класса "Адмирал", а в Москве просторные апартаменты в историческом доме в Тверском районе.

*Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская. **Признана нежелательной в России.

Авторы Пётр Егоров