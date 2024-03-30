Трущобы, отели, квартиры друзей и любовников: Кто гонит по миру Троянову и других иноагентов Соцсети иноагентов, покинувших страну после начала СВО, поражают потерянностью. Горечь утраты доходов и известности сказывается на них не лучшим образом. Многие откровенно пишут, как им приходится бродяжничать и жить в трущобах. 29 марта, 21:31 Соня Гройсман, Яна Троянова, Юлия Синеокая. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, VK / Соня Гройсман, iphras.ru

Время пить — Яна Троянова*

Актриса Яна Троянова*, наговорившая осенью прошлого года в различных интервью (Дудю*, Лазаревой*, "Дождю"*) на уголовный срок и получившая статус иноагента, уже к весне этого года попыталась его оспорить. Для того чтобы и дальше зарабатывать деньги в России и получать отчисления с сограждан. Но не судьба. И поскольку аренда жилья во Франции стоит дорого, артистка пытается сократить свои издержки, перебираясь во всё более скромные апартаменты.

Известно, что актриса Троянова* улетела из России осенью 2022-го и обосновалась во Франции. В интервью Юрию Дудю* она призналась, что "арендовала домик в Пюто" (Puteaux) — западном пригороде Парижа, что расположен в девяти километрах от французской столицы, в центре департамента О-де-Сен.









Пригород Пюто известен по фильму "Прощай, полицейский", основанному на громкой истории перестрелки в этом городке, при которой погиб полицейский Салах Касед. После чего мэр Пюто был приговорён к выплате 200 тысяч франков семье убитого.

Цены на аренду домов в районе Пюто, судя по данным сервиса Properstar, начинаются с 250 000 рублей в месяц (€2500). Но за эти деньги можно снять разве что небольшой пустоватый семейный дом площадью 130 квадратных метров, да ещё рядом с железнодорожным вокзалом.

Внутри — аскетичный быт: гостиная, две спальни и две душевые, кухня с выходом на террасу и сад, закрытая подземная парковка. Отдельно 250 000 рублей берут в залог, часть которого пойдёт на инвентаризацию светильников. Другие дома в этом районе стоят дороже, не менее 350 000 рублей.

Как призналась Троянова*, ей также довелось некоторое время пожить в самом Париже, в туристическом районе Монмартр (Montmartre), где миниатюрные прогулочные поезда возят отдыхающих. Зеваки глазеют на базилику, местный виноградник и "стену любви", а также площадь Тертр, где гостей развлекают карикатуристы. Но "влюблённой во Францию" Трояновой этот знаменитый живописный район запомнился только тем, что здесь у неё "стащили телефон".

В другом районе, 6-м округе Парижа, Троянова, судя по фотографиям в её профиле в соцсетях, встречалась с западными медийщиками: швейцарским и российским оператором и режиссёром доккино Антуаном Каттином и журналистом французской газеты Le Monde Никитой Муравьёвым.

Режиссёр документального кино Антуан Каттин и иноагент Яна Троянова* в Париже. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yana.troyanova

По признанию Трояновой, от шумного Парижа после кражи телефона она устала и решила погостить в арендованном мужчиной её подруги доме в Версале. Эта же пара когда-то приютила Троянову в Суздале. В Версале Троянова надумывала арендовать собственный дом, но от этой мысли отказалась, сказав: "Слишком здесь по-пенсионерски".

В действительности же, скорее всего, именно опустевший кошелёк беглой артистки, которая зарабатывала только на проектах в России (пять сезонов сериала "Ольга"), не позволил ей остановиться в дворцово-парковом ансамбле, где даже в соседнем муниципалитете Марн-ла-Кокетт цена на аренду небольших домов начинается от 475 000 рублей за месяц.

Дом под Версалем, где Яна Троянова* жить не решилась. Фото © Properstar.ru

Несоразмерные траты в Париже и пригороде столицы — в первую очередь на жильё — привели скандально известную в России артистку к обнищанию и осознанию необходимости возвращения. Вероятно, с этим связана попытка Трояновой* оспорить свой статус иноагента. Однако 12 марта Замоскворецкий суд Москвы встал на сторону Минюста, согласившись с доводами министерства, что артистка находится под иностранным влиянием.

Напомним, Троянова* сравнила Россию с "изнасилованной бабой", утверждая, что тут живут "одни алкаши". Говоря о вырождении россиян, она уточнила, что на своём примере "чувствует вырождение нации".

— Может быть, это процесс эволюционный, — заявила Троянова осенью 2023-го. — Мы не заметили, как мы вошли в такое дно…

Иноагент Яна Троянова*, оскорбляющая россиян в интервью. Видео © Telegram / "Хуже и не скажешь"

Писатель и политический деятель Захар Прилепин, размышляя о новых тенденциях бежавших за границу звёзд, замечает, что "ещё вчера для Трояновой то самое советское было причиной абсолютно всех бед — как её личных, так и общенародных". Он напоминает, что, по словам Трояновой*, именно от СССР "лично ей достался в наследство алкоголизм, а стране — неизгладимая печать тоталитаризма и ещё куча других родовых болезней, которые никто, кроме актёров с тонкой душевной организацией, не способен осознать, увидеть и отрефлексировать". А теперь в заявлениях артистки звучат практически советские клише о традиционных ценностях.

— Сегодня Яна Троянова* говорит: Юлия Навальная — родина-мать, то есть берёт в пользование для своей риторики чуть ли не квинтэссенцию всего советского на уровне интуитивно понятного всем символизма, — отмечает Прилепин.

Побег от реальности Софьи Гройсман*

Признанная иноагентом ещё в июле 2021 года журналистка "Проекта"** Софья Гройсман* с началом СВО также покинула Россию. 2 марта 2022 года она приземлилась в Стамбуле, по её признанию, "без обратного билета". "Вся жизнь поместилась в 10 килограммов и пару часов сборов".

В Стамбуле Гройсман зависла в "очередной временной квартире", где под окнами "кричали дети". Из мегаполиса журналистка перебралась в южный провинциальный городок Каш и поселилась рядом с заброшенным отелем — бывшей виллой, расположенной в горах, на берегу моря. Софья* активно позировала на фоне брошенной баскетбольной площадки у моря и постила фотографии в собственных соцсетях. На них можно заметить полностью разваленный отель, исписанные граффити стены, порушенные аквапарк и бассейн.

Следующим местом пребывания Гройсман* стал Тбилиси, сюда съехались многие бежавшие от мобилизации в сентябре 2022 года россияне и украинцы. Столица Грузии встречала туристов украинскими флагами и русофобскими лозунгами. Надолго она там не задержалась.

Следующим прибежищем Гройсман* стала Прибалтика, перед этим журналистка, похоже, ненадолго возвращалась в Россию. "На паспортном контроле сотрудница погранслужбы недоброжелательно спросила: "Из страны своей бежите?"

— После этого я разревелась в текст, шёл дождь, я ехала подписывать договор на квартиру на целый год — это означало, что я больше не могу обманывать себя, что я просто такой вот путешественник, живущий по паре месяцев то тут, то там. От этого и серого неба захотелось реветь ещё сильнее", — описывала приземление Гройсман*. Так журналистку издания "Проект"** встретила Рига.









Как оказалось, Гройсман* около года прожила в столице Латвии, в районе улицы Миера (Мира), по которой проходят трамвайные пути и которую называют самой хипстерской в городе. Впрочем, на "хипстерской" улице регулярно случаются какие-то ЧП.

Софья Гройсман* около года прожила в столице Латвии, в районе улицы Миера. Фото © Wikipedi a / Īriss Sviklis

Например, здесь взрывался дом со складом снарядов, дважды находили гранаты. С фирменной рижской забавой в декабре 2023 года познакомились и покинувшие Россию журналисты Русской службы Би-би-си. На их вечеринке неизвестный бросил учебную гранату, видимо, показывая, что и в Риге так называемых релокантов не ждут. Была ли на этой вечеринке Софья Гройсман*, которая активно контактирует с другими журналистами-эмигрантами, неизвестно. В том же Рижском районе, Видземском предместье, судя по сводкам правоохранителей, часто фиксируют кражи автомобилей.





Перед отбытием из Европы Гройсман*, похоже, решила смыть с себя усталость от бродяжничества по гостевым и съёмным квартирам и выбралась на юг Испании, чтобы отлежаться на пляже Ла Пинта (Playa de Puerto Colon) на юге острова Тенерифе в курортной зоне Лас-Америкас. Это уютная бухта, что с востока примыкает к порту Колумба (Пуэрто Колон), расположенному в небольшой гавани.

Софья Гройсман*, похоже, решила смыть с себя усталость от бродяжничества по гостевым и съёмным квартирам и выбралась на юг Испании. Фото © Wikipedia / Wouter Hagens

Акватория пляжа очень спокойная, и здесь можно комфортно плавать, не опасаясь сильного ветра и волн. Даже в постах о горах и море беглая журналистка всё время отмечает несоответствие её нестабильной жизни: "Кусочек нормальности из параллельной вселенной".

Есть в Сети и информация о работе скитающейся по миру журналистки. Подкаст Софьи Гройсман* и Ольги Чураковой* был заблокирован на российских платформах осенью 2023 года. В нём иноагентки рассказывали про военный конфликт на Украине в чисто западной подаче. Вероятно, кормление с западных площадок ещё приносит иноагентам деньги, но львиная доля дохода, похоже, тратится на аренду и проживание. А достаточно узкая зарубежная аудитория иноагентов не расширяет горизонтов карьеры журналистов, внесённых в реестр Минюста.

Юлия Синеокая* — тайные надежды

Член-корреспондент РАН Юлия Синеокая*, основавшая во Франции русофобский Институт независимой философии, покинула Россию незадолго до начала СВО в связи со смертью мужа Жана Дэви (Jean Davy). Профессор значилась в числе сотрудников Института философии РАН вплоть до 2023 года. При этом она вела активную работу по созданию площадки, координирующей деятельность и изучение русской философии за рубежом, где до сих пор собирает противников российской военной спецоперации на Украине.

Сайт Независимого института философии в Париже. Фото © Independentphilosophers

В своём резюме на английском языке иноагент Синеокая* выделяет ряд достижений: научный сотрудник международного проекта Польской академии наук "Молчаливая интеллигенция"; ассоциированный научный сотрудник Исследовательской инициативы Северо-Западного университета США по изучению русской философии и религиозной мысли (NU RPRT Research Initiative).

Эксперты считают, что новое детище Синеокой* в Париже может оказаться как раз проектом Northwestern University, USA. Поскольку целью инициативы являются аналогичные исследования. То есть логично предположить, что организация по факту может выступать в качестве инструмента информационной войны Запада против России.

Что поменялось в жизни Юлии Синеокой* после переезда? Сменив район проживания с московского Северного Измайлова на парижское предместье — городок Монтиньи-ле-Бретоннё с населением 30 тысяч человек, профессор вряд ли выбирала обстановку, в которой будет жить с дочерью-студенткой Сорбонны после отъезда из России.

Монтиньи-ле-Бретоннё находится в 30 минутах езды от центра Парижа и 12 километрах от Версаля. Фото © Google Maps

Монтиньи-ле-Бретоннё находится в 30 минутах езды от центра Парижа и 12 километрах от Версаля, прославился в местных СМИ массовыми изнасилованиями несовершеннолетних и попытками раздавить полицейских угнанными автомобилями. В феврале городской комиссариат забрасывали гранатами. Публичные призывы "перерезать глотки белым людям" в городском транспорте цитировали местные СМИ.

Ранее Life.ru писал о тайной надежде Синеокой сделать площадку Института независимой философии в Париже коммерчески выгодной. Для этого она даже включила в работу свою дочь Яну Берковскую, которая оформила индивидуальное предпринимательство (ИП) по предоставлению "управленческих и бизнес-консультаций".

* Признан иноагентом в РФ. ** СМИ, внесённое в список СМИ-иноагентов.