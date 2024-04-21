Украинцев призвали готовиться к многочасовым отключениям света
Эксперт Харченко: На Украине могут ввести отключения света на 4–6 часов
В связи с повреждениями энергетических объектов на Украине власти могут принять решение об отключении света на четыре – шесть часов в сутки в домах потребителей. Об этом заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в беседе с украинской версией журнала Forbes.
"Украина вряд ли пройдёт пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырёх – шести часов в сутки", — пояснил Харченко.
Также эксперт считает, что "апокалипсиса" в стране не будет, а подстанции и сети будут оперативно восстановлены. Иная ситуация складывается с ремонтом генерации, так как компания "Укргидроэнерго" потеряла 35% мощности, или около 1,5 гигаватт.
О проблемах в энергетической сфере ранее сообщали и в профильных ведомствах Украины. По данным Минэнерго Незалежной, потери страны в генерации электроэнергии составляют до семи гигаватт, что является "гигантским объёмом". Также есть сведения, что несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены.
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