Украинцев призвали готовиться к многочасовым отключениям света

В связи с повреждениями энергетических объектов на Украине власти могут принять решение об отключении света на четыре – шесть часов в сутки в домах потребителей. Об этом заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в беседе с украинской версией журнала Forbes.

"Украина вряд ли пройдёт пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение четырёх – шести часов в сутки", — пояснил Харченко.