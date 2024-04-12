На Украине забили тревогу из-за проблем с энергетикой

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко уверен, что после завершения специальной военной операции в Незалежной не будет никакой угольной генерации.

"Ситуация с тепловой генерацией плачевна. Уже понятно, что по итогам конфликта угольной генерации на Украине не будет", — поделился он мнением в беседе с изданием "Экономическая правда".

При этом о том, сколько ещё нужно совершить атак и ударов, чтобы поразить всю тепловую генерацию, эксперт не смог сказать. Между тем, как заявили источники издания, речь может идти о количестве в промежутке от двух до десяти. Как отметил Харченко, потеря тепловых электростанций грозит отключением миллионов потребителей как минимум зимой и в середине лета.