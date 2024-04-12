На Украине забили тревогу из-за проблем с энергетикой
Эксперт Харченко: Украина может полностью лишиться угольной генерации
Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко уверен, что после завершения специальной военной операции в Незалежной не будет никакой угольной генерации.
"Ситуация с тепловой генерацией плачевна. Уже понятно, что по итогам конфликта угольной генерации на Украине не будет", — поделился он мнением в беседе с изданием "Экономическая правда".
При этом о том, сколько ещё нужно совершить атак и ударов, чтобы поразить всю тепловую генерацию, эксперт не смог сказать. Между тем, как заявили источники издания, речь может идти о количестве в промежутке от двух до десяти. Как отметил Харченко, потеря тепловых электростанций грозит отключением миллионов потребителей как минимум зимой и в середине лета.
Он также обратил внимание, что аварийные отключения применяются в некоторых украинских регионах уже и на сегодняшний день, однако пока Украина "находится на нижнем пике потребления". Как только увеличится потребление, в том числе из-за жары, — проблем не миновать.
Напомним, Харченко предупреждал Украину об этом ещё в прошлом году, говоря о том, что население страны ожидают фантастические трудности в сфере энергетики. Он обращал внимание на то, что инфраструктура уже очень сильно устарела, из-за чего просто "выпадет" — для этого даже не нужны ракетные удары. Между тем они продолжают наноситься по украинским объектам. Так, например, накануне подполье сообщило об атаке на питающую сразу несколько областей Украины ТЭЦ.
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