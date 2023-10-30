Украинцев предупредили о "фантастических" сложностях из-за проблем с энергетикой

"Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. <...> Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет ещё сложнее, а через два года будет фантастически сложно", — сказал он в интервью украинской радиостанции NV.