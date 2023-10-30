Украинцев предупредили о "фантастических" сложностях из-за проблем с энергетикой
Эксперт Харченко: Украину ждут фантастические сложности с энергетикой
В течение следующих нескольких лет Незалежную ожидают фантастические трудности в сфере энергетики, предупредил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. <...> Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет ещё сложнее, а через два года будет фантастически сложно", — сказал он в интервью украинской радиостанции NV.
Эксперт добавил, что энергетическая инфраструктура очень сильно устарела, из-за чего "выпадет" и без ракетных ударов. Причём ни один донор не захочет принимать участие в её восстановлении, так как мир уже переходит на зелёную энергетику.
К слову, в Киеве уже бьют тревогу из-за надвигающихся холодов. Так, министр энергетики Герман Галущенко призвал население закупать генераторы. А замминистра иностранных дел Антон Демехин попросил у Индонезии несколько сотен электрогенераторов.
Unsplash / Ira Huz