В Минэнерго Украины призвали граждан закупать тепловые генераторы к зиме
Министр энергетики Украины Галущенко призвал граждан закупать генераторы к зиме
В Минэнерго Украины призвали граждан закупаться генераторами к зиме. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире украинского телеканала.
Он рассказал, что возможны отключения электричества, поэтому населению стоит готовиться к этим тяжёлым временам. Министр подчеркнул, что всегда рекомендует гражданам закупать генераторы и проверять состояние уже имеющихся автономных систем отопления. Также Галущенко дополнил, что Минэнерго Украины прикладывает все усилия для сохранения тепла в домах.
Ранее Лайф писал, что на восстановление энергосистемы Украины нужно ещё несколько сотен миллионов долларов. Такую сумму назвал журналистам глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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