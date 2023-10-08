В Минэнерго Украины призвали граждан закупать тепловые генераторы к зиме

В Минэнерго Украины призвали граждан закупаться генераторами к зиме. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире украинского телеканала.

Он рассказал, что возможны отключения электричества, поэтому населению стоит готовиться к этим тяжёлым временам. Министр подчеркнул, что всегда рекомендует гражданам закупать генераторы и проверять состояние уже имеющихся автономных систем отопления. Также Галущенко дополнил, что Минэнерго Украины прикладывает все усилия для сохранения тепла в домах.