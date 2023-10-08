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8 октября, 10:13

В Минэнерго Украины призвали граждан закупать тепловые генераторы к зиме

Министр энергетики Украины Галущенко призвал граждан закупать генераторы к зиме

В Минэнерго Украины призвали граждан закупаться генераторами к зиме. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире украинского телеканала.

Он рассказал, что возможны отключения электричества, поэтому населению стоит готовиться к этим тяжёлым временам. Министр подчеркнул, что всегда рекомендует гражданам закупать генераторы и проверять состояние уже имеющихся автономных систем отопления. Также Галущенко дополнил, что Минэнерго Украины прикладывает все усилия для сохранения тепла в домах.

В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

Ранее Лайф писал, что на восстановление энергосистемы Украины нужно ещё несколько сотен миллионов долларов. Такую сумму назвал журналистам глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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