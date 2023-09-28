Восстановление энергосистемы Украины оценили в несколько сотен миллионов долларов
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: На ремонт энергосистемы нужно полмиллиарда долларов
На восстановление энергосистемы Украины нужно ещё несколько сотен миллионов долларов. Такую сумму назвал журналистам глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отметим, что на восстановление и защиту энергообъектов официальный Киев уже направил 2,3 миллиарда долларов. Но этой суммы, как выясняется теперь, недостаточно.
"Думаю, что ещё несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", — отметил Кудрицкий в эфире "Громадского радио".
Напомним, что 21 сентября украинская сторона заявила, что ВС РФ возобновили удары по объектам энергетики. Были повреждены энергообъекты в западном и центральном регионах, частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. К слову, серьёзные перебои с электроснабжением фиксировались на Украине на протяжении всего лета. По данным Минэнерго страны, нередко к отключению света приводили аварии на распределительных подстанциях.