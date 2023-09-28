Восстановление энергосистемы Украины оценили в несколько сотен миллионов долларов

На восстановление энергосистемы Украины нужно ещё несколько сотен миллионов долларов. Такую сумму назвал журналистам глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отметим, что на восстановление и защиту энергообъектов официальный Киев уже направил 2,3 миллиарда долларов. Но этой суммы, как выясняется теперь, недостаточно.

"Думаю, что ещё несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", — отметил Кудрицкий в эфире "Громадского радио".