В Киеве начали фантазировать о том, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка урана
Министр энергетики Украины Галущенко: Киев пытается вытеснить РФ с рынка урана
Киев намерен нарастить производство урана и сдвинуть Россию с этого рынка. Об этом рассказал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Его слова ведомство опубликовало на странице в соцсети.
Галущенко выразил сожаление о том, что РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. По его словам, из-за этого введение санкций замедляется, поскольку у многих компаний есть контракты с россиянами по поставкам урана. Министр назвал производство урана составляющей нацбезопасности Украины.
"Мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине", — сказал Галущенко.
Ранее Лайф писал о том, что Пентагон подтвердил намерения снабдить ВСУ 120-миллиметровыми бронебойными снарядами с обеднённым ураном. При этом в Вашингтоне выразили уверенность в том, что Вооружённые силы Украины будут применять снаряды ответственно. В Посольстве России в США заявили о том, что американским властям безразлично будущее Украины и её европейских соседей.
ТАСС / ZUMA / Wu Changwei