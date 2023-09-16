В Киеве начали фантазировать о том, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка урана

Киев намерен нарастить производство урана и сдвинуть Россию с этого рынка. Об этом рассказал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Его слова ведомство опубликовало на странице в соцсети.

Галущенко выразил сожаление о том, что РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. По его словам, из-за этого введение санкций замедляется, поскольку у многих компаний есть контракты с россиянами по поставкам урана. Министр назвал производство урана составляющей нацбезопасности Украины.