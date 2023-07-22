На Украине сообщили о перебоях с электричеством в нескольких областях
В украинских регионах электричество подаётся не в полном объёме. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
По данным министерства, без света остаются жители Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также люди в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсонщины. Уточняется, что причиной сбоев стало аварийное отключение трансформатора на подстанции подо Львовом.
Кроме того, отключилась высоковольтная ЛЭП в Николаевской области. При этом, как отметили в украинском Минэнерго, в стране достаточно генерации электроэнергии для покрытия её потребления.
Пару недель назад Лайф рассказывал, что без света на Украине остались более 400 населённых пунктов из-за технических сбоев в работе оборудования и неблагоприятных погодных условий. В связи с этим власти решили ограничить доступный объём мощностей.
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