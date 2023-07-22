Регион

Уведомления отключены

22 июля, 12:01

На Украине сообщили о перебоях с электричеством в нескольких областях

В украинских регионах электричество подаётся не в полном объёме. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

По данным министерства, без света остаются жители Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также люди в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсонщины. Уточняется, что причиной сбоев стало аварийное отключение трансформатора на подстанции подо Львовом.

Кроме того, отключилась высоковольтная ЛЭП в Николаевской области. При этом, как отметили в украинском Минэнерго, в стране достаточно генерации электроэнергии для покрытия её потребления.

Украина отключила ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС

Украина отключила ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС

Пару недель назад Лайф рассказывал, что без света на Украине остались более 400 населённых пунктов из-за технических сбоев в работе оборудования и неблагоприятных погодных условий. В связи с этим власти решили ограничить доступный объём мощностей.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров