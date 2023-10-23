Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов

Украина попросила у Индонезии несколько сотен генераторов электроэнергии, чтобы пережить предстоящую зиму. С такой просьбой к властям страны в Юго-Восточной Азии обратился украинский замминистра иностранных дел Антон Демехин. Об этом сообщил индонезийский портал Liputan6.

По словам Демехина, Киев пользуется возможностью, чтобы "понять ситуацию и подготовиться к её осложнению". По его словам, на данный момент очевидна большая потребность Украины в генераторах, которые будут вырабатывать электроэнергию, когда электричество отключится.

"Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе", — заявил украинский замминистра, который прибыл в Индонезию на минувших выходных.

Демехин отметил, что в его повестку в рамках визита в Индонезию также вошло обсуждение вопросов продовольственной безопасности и зерновых инициатив. По его словам, эту тему он вместе с заместителем министра иностранных дел Индонезии обсуждал в первый день приезда.