Украине предрекли блэкаут и цифровую изоляцию

Украина может с высокой вероятностью полностью остаться без интернета из-за блэкаута. Такими опасениями поделился директор профильного департамента Министерства цифровой трансформации страны Юрий Мацик украинскому изданию Liga.Tech.

Как ни странно, наиболее критическая ситуация сложилась именно в столице, в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов, отметил Мацик.

"Только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть. — Прим. Лайфа), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", — сообщил министр.