Украине предрекли блэкаут и цифровую изоляцию
Минцифры Украины: Более 60% абонентов останутся без интернета в случае блэкаута
Украина может с высокой вероятностью полностью остаться без интернета из-за блэкаута. Такими опасениями поделился директор профильного департамента Министерства цифровой трансформации страны Юрий Мацик украинскому изданию Liga.Tech.
Как ни странно, наиболее критическая ситуация сложилась именно в столице, в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов, отметил Мацик.
"Только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть. — Прим. Лайфа), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", — сообщил министр.
Ранее Лайф писал, что на восстановление энергосистемы Украины нужно ещё несколько сотен миллионов долларов. Такую сумму назвал журналистам глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.