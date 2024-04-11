Более 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова и области
Харьков. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Более 10 ударов нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, пишет в своём Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам чиновника, в регионе и его центре в настоящее время наблюдаются перебои с электроснабжением. А мэр Харькова Игорь Терехов вс свою очередь сообщил, что в городе из-за проблем со светом временно не работает метро.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО, а мэр Терехов уже объяснял, что ждёт город в будущем. По его словам, у властей готовы планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта, уже скрытно эвакуируются предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.