Более 10 ударов нанесено по критической инфраструктуре Харькова и области

Более 10 ударов нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, пишет в своём Telegram-канале глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам чиновника, в регионе и его центре в настоящее время наблюдаются перебои с электроснабжением. А мэр Харькова Игорь Терехов вс свою очередь сообщил, что в городе из-за проблем со светом временно не работает метро.