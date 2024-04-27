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27 апреля, 05:47

Подполье сообщило об ударе по логову ВСУ в харьковской психушке

Российские военные ударили по психиатрической больнице в Харькове, которую ВСУ выбрали своим местом дислокации. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в ночь на 27 апреля было два прилёта.

"Местные власти сообщают о прилёте возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стёкла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались вэсэушники", — цитирует Лебедева РИА "Новости".

Он уточнил, что территория, по которой был нанесён удар, была закрыта, на въезде стояли военные и пропускали только "своих".

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А ранее в подполье заявили, что российские военные нанесли удар по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского, а также по объектам во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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